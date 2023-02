Woonzorgcentrum Zennehart sluit deuren door stabiliteitsproblemen

Woonzorgcentrum Zennehart in Alsemberg sluit de deuren. Het gebouw waar het rusthuis aan de Pastoor Bolsstraat in gevestigd is vertoont structurele stabiliteitsproblemen. Wat die juist zijn is onduidelijk. “Er is geen gevaar voor de bewoners en het personeel”, benadrukt woordvoerster Marijke Verboven van de Franse zorggroep ORPEA, waartoe Zennehart behoort. “Het probleem kan jammer genoeg enkel opgelost worden door het gebouw af te breken. Daardoor is vandaag aangekondigd dat Zennehart de deuren zal sluiten. We lichten de bewoners en het personeel in. Het is de bedoeling dat er de komende periode voor iedereen een oplossing gezocht wordt. Bewoners hoeven dus geen schrik te hebben dat ze plots op straat komen te staan. Ook het personeel zal verder begeleid worden.” ORPEA kondigde vandaag ook een grote herstructurering aan waarbij onder andere zeven residenties in het Brusselse herschikt worden.