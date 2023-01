Winterwandeling ‘Putteke Winter’ in Provinciedomein Huizingen

Halle Haller Zanger Knapen maken na elf jaar comeback op Drie koningen­toer

De Haller Zanger Knapen maken vrijdag een comeback in Halle. Elf jaar geleden trokken Ronny Guillaume, Jean-Marie Dedobbeleer en Frans Dereymaeker als straatzangers door de Halse winkelstraten. De mannen liepen elkaar opnieuw tegen het lijf en besloten om nog eens de kostuums van de drie koningen boven te halen. Met Nico bij aan boord is er dit keer zelfs een vierde koning die mee zingt. De Haller Zanger Knapen zullen onderweg liedjes en teksten van Den Dries, Walter Gansemans, Sonny Vanderheyden en anderen brengen. Op vrijdag 5 januari start de tocht om 15.30 uur aan café De Met om via de Basiliekstraat, Volpestraat, Beestenmarkt, Maandagmarkt en Melkstraat op de Grote Markt te eindigen.

