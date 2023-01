Winterwandeling ‘Putteke Winter’ in Provinciedomein Huizingen komende vrijdag

Asse/Dilbeek/Lennik/Leeuw Straffe beelden van giganti­sche waterlek­ken in rand rond Brussel: wateronder­bre­kin­gen in meerdere gemeenten

Verschillende gemeenten in het Pajottenland en de Zennevallei kampen sinds woensdagnamiddag met drinkwaterproblemen. De oorzaak valt te zoeken bij drie (!) grote lekken op een toevoersleiding van Farys. Een lage druk op het water of zelfs wateronderbrekingen in Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw zijn mogelijk.

