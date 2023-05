Winnaars van PoëzieParKoer 2023 in Dworp zijn bekend

Van foodtrucks tot een lentepara­de: met deze 6 tips verveel je je geen seconde op Hemelvaart in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Op donderdag 18 mei is het Hemelvaart. Voor veel mensen is dat een feestdag, en dus valt er heel wat te beleven. Van de Denderloop in Liedekerke tot een kampioenschap wielrennen in Wemmel: met deze activiteiten in Brussel, de Rand en het Pajottenland weet je meteen wat te doen op je vrije dag.