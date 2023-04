WEER. Zo goed als helder weer in Beersel vanochtend

Inbraken in drie LG­BTQIA+-bars in Elsene en Brussel: “Niets wijst op een link tussen de feiten”

In Elsene en Brussel is er het voorbije weekend ingebroken in drie LGBTQIA+-bars. Dat meldt Rajae Maouane, co-voorzitter van Ecolo, en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Volgens de politie is er voorlopig geen link tussen de drie feiten.