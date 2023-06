WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Beersel

Brusselaar Luc Terlinden (54) volgt Jozef De Kesel op als aartsbis­schop: “Vrouwen en mensen met andere geaardhe­den moeten een plek krijgen binnen de kerk”

Het is bijna een eeuw geleden dat een priester die nog geen bisschop is, benoemd wordt tot aartsbisschop. De eer viel donderdag aan Luc Terlinden. De Brusselaar volgt Jozef De Kesel op, die op zijn 75 jaar zijn emeritaatsleeftijd had bereikt. Terlinden wil vooral inzetten op de gemeenschap, met een open kerk die mensen met elkaar verbindt. “Wat mij betreft zit er zeker nog toekomst voor ons geloof in de hoofdstad.”