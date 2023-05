WEER. Kans op bewolking in Beersel vanochtend

Prinses Delphine ziet hoe Manneken Pis kostuum van Ma­ke-A-Wish krijgt

Manneken Pis heeft zaterdag een kostuum gekregen in de kleuren van Make-A-Wish. Dat gebeurde in het kader van de World Wish Day. Prinses Delphine, ambassadrice van Make-A-Wish Belgium was erbij toen Manneken Pis het nieuwe kostuum kreeg.