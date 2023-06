WEER. In Beersel zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

“Breng uw lege lachgas­fles­sen naar het recyclage­park”: campagne Net Brussel zorgt voor controver­se

“Laat uw lege lachgasflessen niet achter op straat of in de vuilnisbak, maar breng ze naar het recyclagepark”. Die boodschap krijgen Brusselaars te lezen wanneer ze door de stad wandelen. Via Twitter noemt minister van Leefmileu Alain Maron (Ecolo) de boodschap problematisch omdat er niet wordt gewezen op de gezondheidsrisico’s van lachgas. Volgens Net Brussel wordt het gebruik van lachgas niet gebanaliseerd.