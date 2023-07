WEER. In Beersel kans op lichte regen en redelijk helder weer vanochtend

Wat te doen dit weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land? Van Paradise City in Perk tot klassieke muziek in de hoofdstad

Het eerste weekend van de zomervakantie, maar je agenda is nog leeg? Geen nood, wij helpen je om die gaatjes te vullen. Van dansen op Paradise City tot de longen uit je lijf springen in Vilvoorde: dit staat komend weekend gepland in Brussel, de Rand en het Pajottenland.