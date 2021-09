“Waarom geen windturbines in het Zoniënwoud bouwen? Het is technisch perfect haalbaar”: Geen zevende en achtste windmolen in Lot nadat Raad van State vergunning vernietigt

Halle Studie voorziet enkel nog windturbi­nes aan rand van Pajotten­land. In Halle is niet iedereen enthousi­ast: “Wij krijgen de windmolens en het Pajotten­land het extra groen”

28 juni Als we in het Pajottenland in 2040 energieneutraal willen leven, dan zullen er een pak nieuwe windturbines gebouwd moeten worden. Een deel van die windmolens kunnen volgens een nieuwe studie voorzien worden in Halle. “De skyline van Halle zal gedomineerd worden door windturbines”, waarschuwt oppositiepartij N-VA. Schepen Marijke Ceunen (Groen) benadrukt dat er nog niets beslist is.