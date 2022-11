Vlaamse primeur in Huizingen: wetenschappers zetten grootste kever uit om populatie te redden

Daar is nog steeds een kleine populatie aanwezig, ondanks het feit dat in 2020 per ongeluk een deel van de keverpopulatie vernietigd werd bij het opruimen van de de berm. Het uitzetten van de keversoort is een primeur voor Vlaanderen. Het vliegend hert is de grootste keversoort in ons land en komt maar op enkele plaatsen meer voor. Daarom wil het INB er voor zorgen dat de populaties kunnen groeien. In Huizingen werden zo kevers bij gezet die vijftig procent de genen van de huidige bewoners hebben en vijftig procent genen van andere populaties. “Sinds het spijtig incident in 2020 hebben we als gemeente beslist om het kweekprogramma financieel te steunen”, zegt schepen van Milieu Jos Savenberg (Open Vld). “We hebben ook het spreekwoordelijke hert bij de horens gevat en besloten om extra broedhopen te plaatsen, opleiding te voorzien, informatieborden te plaatsen, juiste aanplantingen te voorzien en de broedzones duidelijk af te bakenen. Zo hopen we dat al die inspanningen er binnen enkele jaren toe leiden dat de verschillende populaties in Beersel en Sint-Genesius-Rode op termijn verbonden kunnen worden met elkaar.”

De wetenschappers van het INBO hebben de kevers gemerkt zodat ze de komende maanden perfect kunnen volgen wat hun gekweekte exemplaren in het schild gevoerd hebben. Maandag werden de dieren 20 centimeter diep in de grond geplaatst. Tijdens de zomermaanden zal al voorzichtig duidelijk worden of de populatie op die manier kan uitbreiden. “We hopen natuurlijk dat de dieren er voor zullen zorgen dat de populatie groter wordt”, zegt wetenschapper Arno Thomaes van het INBO. “We schatten dat er hier nog een duizendtal zitten en zo is dit de zwakste populatie van allemaal. Het is één van de redenen waarom we hier de kevers hebben uitgezet. Het is nog nooit eerder gedaan in Vlaanderen en dat maakt het natuurlijk extra spannend. Als dit lukt kunnen we zo een keversoort die met uitsterven bedreigd is redden. De achteruitgang van het vliegend hert is historisch gegroeid. Maar het kan net zo goed door in te grijpen nog gekeerd worden.”