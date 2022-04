Viv maakt viergeslacht compleet

In 1992 haalde het viergeslacht al eens de krant. Toen was Jana nog de jongste generatie. Haar overgrootmoeder is enkele jaren geleden al gestorven, maar haar oma is nog steeds in leven. Dat wil zeggen dat de kleine Viv voor een nieuw viergeslacht in de familie zorgt. Zij is nu negen maanden en poseert op de foto met haar mama Jana (30) uit Ternat, haar grootmoeder Patty (55) uit Dilbeek en haar overgrootmoeder Janette (84) uit Huizingen.