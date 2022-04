Verbroedering Beersel-Drogenbos speelt kampioen in 3de provinciale

Voor aanvang van de wedstrijd had Verbroedering Beersel-Drogenbos al elf punten voorsprong. De ploeg won afgelopen zaterdag moeiteloos met 1-5 van Kobbegem. Door een gelijkspel van de nummer 2 in het klassement mochten ze meteen ook de promotie naar tweede provinciale vieren. In de titelmatch scoorde de ploeg trouwens ook haar honderdste goal van het seizoen. Opvallend is dat doelman en aanvoerder Cédric Peeters daar verantwoordelijk voor is. Hij zette een vroege penalty feilloos om.