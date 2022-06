Van Tai Chi tot Drums Alive... Vijfenvijftigplussers zitten deze zomer niet stil in Beersel

Drums Alive is dan weer een vrolijke workout, waarbij je op het ritme van de muziek allerhande pasjes uitvoert op 4 juli van 14 uur tot 15 uur in Sportcomplex Vogelenzang in Lot. De liefhebbers van Trendy en Retro sporten komen aan hun trekken op 18 juli van 14 uur tot 15.30 uur in Vogelenzang. Yoga wordt beoefend op maandag 25 juli van 14 uur tot 15 uur.Bij mooi weer gaat alles door in de tuin van de pastorie Dworp, bij slecht weer in de sportschuur aan de Kerkstraat in Dworp. De Bingowandeling start op 1 augustus van 14 uur tot 15.30 uur aan Biercentrum De Lambiek in Alsemberg.

De volgende afspraak is op maandag 8 augustus van 14 uur tot 15 uur in de Gemeentelijke Feestzaal in Beersel voor Pilates en op 22 augustus is er dan Tai Chi van 14 uur tot 15 uur. Bij mooi weer in de tuin van de pastorie Dworp, bij slecht weer Sportschuur. Op 29 augustus is er vanaf 14 uur tot 15 uur Latin Aerobics in de gemeentelijke feestzaal in Beersel. Inschrijvan kan via deze link. Meer info is hier te vinden.