Valse koerier aan de haal met voor 50.000 euro aan verzamelmunten

Halle Ook volgend jaar geen Carnaval in Halle: “De coronacij­fers stagneren, dus zit er niets anders op dan te wachten tot 2022"

11 december Er zal ook in 2021 geen carnaval gevierd worden in Halle. “Het aantal coronabesmettingen stagneert, er is dus weinig hoop dat in maart alle coronazorgen van de baan zullen zijn. Samen met de stad Halle hebben we daarom de knoop doorgehakt: pas in maart 2022 zullen we opnieuw carnaval kunnen vieren”, zegt organisator Halattraction. En zo gaat een van de grote carnavals in België voor het tweede jaar op rij niet door.