Vakbondsacties aan Colruyt-winkels in Alsemberg en Anderlecht: “Ook winkelpersoneel zit op hun tandvlees”

Alsemberg/AnderlechtDe Colruyt-supermarkten in Alsemberg en Anderlecht blijven maandagochtend gesloten door een vakbondsactie. Het personeel blokkeert de toegang tot de winkels omdat het distributiebedrijf en de bonden het niet eens geraken over de financiële compensatie voor hun werk tijdens de coronacrisis. “Ook deze mensen zitten op hun tandvlees”, zegt vakbondsafgevaardigde Frank Convents (ACV Puls).

De actie was niet aangekondigd en dus stonden heel wat klanten in Alsemberg maandag onverwacht voor een gesloten deur. Vakbondsmilitanten deelden pamfletten uit aan wie de parking kwam opgereden terwijl een deel van het personeel beschutting zicht aan de geblokkeerde ingang van de winkel.

“We willen Colruyt Group met deze acties niet zwaar treffen maar we willen wel een signaal geven dat de mensen iets verwachten”, zegt Convents. “We weten dat andere sectoren harder getroffen zijn door verplichte sluitingen en dat de mensen in de zorgsector overuren draaien om iedereen te helpen. Maar het winkelpersoneel zit ook op zijn tandvlees. Daarom wordt er vandaag actie gevoerd. Het is een signaal vanuit het personeel om de boodschap serieus te nemen.”

Quote De druk is groot op de medewer­kers. Ze horen in het nieuws dat je afstand moet houden van elkaar en dan zijn er toch nog klanten die zich aan die regels in de winkels niet houden. Dat geeft extra spanningen. Ze hebben wel degelijk zorgen om hun eigen welzijn en dat van hun gezin. Frank Convents (ACV Puls)

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis werden al afspraken gemaakt. “Zo werd er plexiglas geplaatst aan de kassa’s en werden klanten buiten tegen gehouden wanneer er te veel volk in winkel was. Maar vandaag is het buiten ook slechter weer en is er is wel wat angst bij de mensen dat klanten misschien agressiever zullen reageren wanneer ze moeten wachten. Dat merken ze vandaag wel al. De druk is groot op de medewerkers. Niet alleen moet er extra gepresteerd worden omdat er natuurlijk heel veel gewinkeld wordt in de supermarkten maar er is ook angst om zelf besmet te raken. Ze horen in het nieuws dat je afstand moet houden van elkaar en dan zijn er toch nog klanten die zich aan die regels in de winkels niet houden. Dat geeft extra spanningen. Ze hebben wel degelijk zorgen om hun eigen welzijn en dat van hun gezin.

Het personeel vatte post bij de geblokkeerde ingang van de Colruyt-supermarkt in Alsemberg.

Het eerste akkoord over een compensatie was er één waar iedereen zich in kon vinden. “Vier maanden lang werd het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd en er konden recuperatiemomenten opgespaard worden samen met enkele andere maatregelen. In de praktijk kwam dat dan neer op een bedrag van 500 euro en vijf recuperatiedagen die het harde werk tijdens die vier dagen compenseerde.”

Nieuw akkoord blijft uit

Dat akkoord werd gesloten via sectorfederatie Comeos die de distributieketens vertegenwoordigt. Vandaag ontbreekt een nieuw akkoord terwijl het land in een tweede lockdown gaat en het aantal besmettinten nog nooit zo hoog lag. “Op 17 september contacteerde ik al de directie met de vraag om een voorstel te doen omdat de coronacijfers opnieuw stegen”, aldus Frank Convents. “Ik kreeg geen reactie maar andere afgevaardigden kregen op een overleg te horen dat de cijfers niet hoog genoeg waren om in te grijpen. “Op 6 oktober haalden we er nog eens de coronagrafiek maar opnieuw werd alles geminimaliseerd. De voorbije dagen hebben gevraagd om alles te herbekijken maar dan werd er verwezen naar het sectoroverleg bij Comeos. Daar lag een voorstel op tafel om opnieuw een compensatie toe te kennen van 500 euro maar dan wel voor acht maanden. Dat zou dan lopen van 1 november tot 30 juni. In de praktijk betekent dit dat het personeel nog maar de helft van de compensatie zou krijgen dat het kreeg tijdens die eerste periode. De gesprekken zijn afgesprongen omdat de werknemers daar echt niet akkoord mee kunnen gaan.”

Vakbondsafgevaardigde Frank Convents (ACV Puls) aan de telefoon.

Tegenvoorstel van de bonden wordt aan de andere kant ook niet goed ontvangen. “Ons voorstel is om nu alvast deze vier maanden de eerste compensatieregeling te hanteren vanaf begin oktober tot eind januari. Dan zijn de feestdagen voorbij wat een traditioneel erg drukke periode is in de winkels. Men mag toch niet vergeten dat dit ook extra stress en spanning met zich mee zal brengen.

Bij Colruyt Group vinden ze het jammer dat de acties plaatsvinden. “We kunnen deze acties alleen maar betreuren”, laat Colruyt Group weten. “Deze vinden plaats zonder dat de procedures voor sociale conflicten worden gevolgd. Zoals altijd geven wij vanuit Colruyt Group de voorkeur aan de dialoog. Al wijzen we er wel op dat voor deze materie de dialoog op sectorniveau gevoerd moet worden.”

Door een vakbondsactie bleef de Colruyt in Alsemberg gesloten vandaag.

Colruyt Group verwijst daarbij ook naar het overleg binnen Comeos. “Ondanks het feit dat er een voorstel op tafel lag, rekening houdend met de eisen van de vakbonden, is er momenteel nog geen akkoord bereikt”, klinkt het. “De werkgevers blijven bereid om hierover gesprekken te voeren en uit de impasse te geraken. In die optiek is er ook een verzoeningsvergadering aangevraagd door de werkgevers. We begrijpen dan ook niet dat er vandaag winkels worden gesloten nog vóór die vergadering heeft plaatsgevonden. Temeer omdat we op dit moment weer meer dan ooit onze maatschappelijke rol als voedingsretailer moeten opnemen en garant moeten blijven staan voor de voedseldistributie.”

Door een vakbondsactie bleef de Colruyt in Alsemberg gesloten vandaag.