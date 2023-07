Uitslaande brand in Lot gaat gepaard met hevige rookontwikkeling

Even was er sprake dat de brand woedde in het nabijgelegen distributiecentrum van Colruyt, maar dat is niet het geval. Het gaat om een gebouw daartegenover, vermoedelijk Cogebi. Voor Colruyt is er alleszins geen hinder, al trad wel even het brandalarm in werking. Dat bevestigt een woordvoerder aan onze redactie.