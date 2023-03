Uitbaatster dierenartspraktijk jaagt overvallers de deur uit: politie kon verdachten niet vinden

veldlopen BK Lisa Rooms en Isaac Kimeli maken hun favorieten­rol waar: “Dit kampioen­schap stond hoog op mijn verlang­lijst­je”

Volle zon en ijskoude wind, dat stond de atleten te wachten in het park van Laken, waar de atleten de voorbije jaren hun BK hielden. Later dit jaar - in december - komt er op deze omloop ook nog het Europees kampioenschap bij en hopelijk valt de omloop dan mee. Zo kunnen Isaac Kimeli en Lisa Rooms mogelijk voor een glansprestatie zorgen.