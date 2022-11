Trio veroordeeld voor betrokkenheid bij cannabisplantage

De cannabisplantage werd eind augustus 2021 ontdekt door de lokale politie van de zone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw). Die politie had enkele weken eerder al informatie gekregen dat er in een woning in Beersel een cannabisplantage stond. Na enig onderzoek kwam de politie erachter dat het vermoedelijk niet ging om de woning zelf, maar om een loods op hetzelfde terrein, die afzonderlijk was verkocht en verhuurd.

795 planten

Toen de speurders dan op 30 augustus in die loods binnenvielen, werden hun vermoedens bevestigd: in het gebouw stond een cannabisplantage van 795 planten, verdeeld over drie kweekruimtes. De politie trof er ook drie mannen aan, van wie er twee op het punt hadden gestaan de vlucht te nemen. De plantage was uitgerust met camera’s en op die manier hadden de aanwezigen waarschijnlijk de politie zien aankomen. Alles wees erop dat er nog een vierde man betrokken was bij de plantage, maar die kon nooit opgespoord of geïdentificeerd worden. De drie verdachten legden volgens het parket nietszeggende verklaringen af en werden in de loop van het onderzoek vrijgelaten, weliswaar na betaling van een borgsom van 3.000 euro. Bij de behandeling verschenen ze echter niet voor de rechtbank, zodat ze bij verstek werden veroordeeld.