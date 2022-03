Toerisme Vlaams-Brabant bundelt favoriete voorjaarswandelingen in gratis gids

“Vlaams-Brabant is al langer een populaire wandelregio”, zegt gedeputeerde van Toerisme Gunther Coppens (N-VA). “De coronacrisis heeft deze populariteit versterkt. Mensen gingen meer op ontdekking dicht bij huis. En velen deelden en delen hun wandelervaringen via sociale media.”

De favoriete voorjaarswandelingen zijn nu gebundeld in het wandelboekje ‘Het kriebelt in #dewandelprovincie’. Het bevat acht uiteenlopende wandelingen gespreid over de provincie, van een avonturenpad tot een kasteelparkwandeling of een extra toegankelijke wandeling.