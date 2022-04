Tafeltennisclub Beersel grijpt de titel na nagelbijtend competitie-einde

Het was tot de laatste competitiedag bibberen en beven in de Beerselse sporthal Kerkeveld, waar tafeltennisclub elke dinsdag verzamelen blaast. Al een tiental wedstrijden deelde de club de eerste plaats met tafeltennisclub Grimbergen, die net als Beersel hun overwinningen aan elkaar bleven rijgen. Het was dus tot de laatste wedstrijd uitkijken wie aan het langste eind zou trekken. Dat werd uiteindelijk Tafeltennisclub Beersel. “Ondanks gelijke punten met Grimbergen eindigen wij eerste omdat we de onderlinge wedstrijd wonnen”, reageert een opgetogen clubvoorzitter Klaas Slootmans. “We hadden ons lot in eigen handen. Als we de resterende wedstrijden wonnen, was de kampioenenbeker binnen, en dat is na veel bloed, zweet en tranen ook gelukt.”