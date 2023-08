CEO NMBS Dutordoir slaakt noodkreet: “NMBS heeft middelen niet om situatie Brus­sel-Zuid de baas te kunnen, we hebben verster­king nodig”

“De situatie is dramatisch.” Gedelegeerd bestuurder van NMBS Sophie Dutordoir heeft donderdag een brief verstuurd waarin ze verschillende partners om hulp vraagt om de veiligheids- en netheidsproblemen van het Brusselse Zuidstation aan te pakken. “NMBS beschikt niet over de middelen, noch over de bevoegdheden om dit probleem alleen op zich te nemen. Het is noodzakelijk dat elke partner zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus Dutordoir.