Eerste Brusselse stadsdich­ter verwacht in 2024

De eerste Brusselse stadsdichter wordt verwacht in 2024. Dat bevestigde bevoegd minister Sven Gatz (Open Vld) na een vraag van Groen-parlementslid Lotte Stoops in het Brussels parlement. Brussels2030 zal instaan voor de uitwerking en vormgeving van het stadsdichterschap, iets waar Stoops alvast tevreden over is. “Hun missie sluit aan bij de onze: collectief, meertalig, bottom-up en op en top Brussels.”