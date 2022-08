Strafuitvoeringsrechtbank buigt zich in oktober over vraag tot elektronisch toezicht van doder Kitty Van Nieuwenhuysen

Van Nieuwenhuysen (23) en haar collega Peter Van Stalle (27) waren in de ochtend van 4 december 2007 kort voor 3 uur op zoek naar de bestuurders van een achtergelaten Volvo toen ze in de Beerselsestraat in Lot onder vuur werden genomen. Van Nieuwenhuysen werd dodelijk geraakt, haar collega was zwaargewond. De daders schoten ook buurtbewoner Ismaël Saccoor neer en stalen zijn Peugeot om er vandoor te gaan.

30 jaar cel

Anderhalve maand later, op 19 januari 2008, kon de politie de drie verdachten oppakken. Iasir, Kurum en Noureddine Cheikni stonden in het voorjaar van 2011 terecht voor het Brusselse assisenhof en werden daar veroordeeld tot 30 jaar cel. Uit het onderzoek en het assisenproces kwam naar voor dat Kurum naar alle waarschijnlijkheid de man was die de dodelijke schoten had afgevuurd. Cheikhni is al enkele jaren op vrije voeten, Iasir is sinds vorige maand vrij onder voorwaarden nadat hij al een half jaar onder elektronisch toezicht had gestaan. Kurum zit inmiddels veertien jaar in de cel en had vorig jaar een aanvraag tot beperkte detentie ingediend. Zijn verzoek werd geweigerd door de strafuitvoeringsrechtbank, maar de man trok naar het Hof van Cassatie om die beslissing teniet te doen. Daar ving hij in april echter bot. De man waagt nu een nieuwe kans en vraagt om de rest van de straf uit te zitten onder elektronisch toezicht. In oktober behandelt de strafuitvoeringsrechtbank deze vraag.