Stoommachine in Herisemmolen draait opnieuw op volle toeren

Sint-Pieters-Leeuw Vijf geheimen achter Domein Groenen­berg: “Door megalomane plannen van de regering was hier bijna een pretpark geweest”

In de bossen van Domein Groenenberg staan Harry Potter-fans nog tot februari oog in oog met hippogriefen, centaurs, eenhoorns en andere fabieldieren tijdens ‘A Forbidden Forest Experience’. De kandidaten van het VIER-programma Bake Off Vlaanderen toveren dan weer de mooiste taarten tevoorschijn in het kasteel. Maar lang voordat de geur van brood en gebak in de lucht hing, lag er een Duitse spion op de loer en waren er plannen voor een groot Europees pretpark. Onze reporter ontrafelt de vijf grootste geheimen achter Domein Groenenberg.

9:05