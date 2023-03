Sproei-incident voor oprit leidt tot rechtszaak: “Stond mijn dochtertje te filmen!”

Op 22 maart was de man zijn wagen aan het kuisen op zijn oprit, toen hij plots een wagen zag stoppen voor zijn oprit. “Ik had telefoon gekregen en heb me aan de kant gezet”, zou de bestuurder van de wagen later verklaren. De beklaagde zag dit echter niet zo en sproeide op de wagen. Een beetje later -na het telefoontje- stapte de bestuurder uit en vroeg hij waarom hij zijn wagen had natgespoten. Hierop spoot de bewoner prompt de bestuurder zelf nat en ging hij neus aan neus staan. Daarna begonnen beide heren elkaar te filmen. Uiteindelijk escaleerde de zaak en deelde hij meerdere slagen uit. Het slachtoffer was een week arbeidsongeschikt en diende meteen klacht in.