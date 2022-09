Siemens maakt kinderen warm voor technologie en wetenschap

Sint-Genesius-Rode Bestuurder zonder rijbewijs rijdt gehuurde Mercedes in de prak

P. mocht vorig jaar de wagen van een vriend uitlenen. Die had de peperdure Mercedes gehuurd. Maar wat zijn vriend niet wist was dat P. helemaal geen rijbewijs had. De jonge bestuurder verloor al snel de controle over het stuur en de auto belandde tegen een muurtje in een voortuin. “Mijn cliënt vond het een hele mooie wagen en er wou er even mee rijden”, vertelde de advocaat in de rechtbank. “Intussen heeft hij wel zijn rijbewijs behaald.”

