Rode Duivels-gekte bij FC Dworp: jeugdploegen schreeuwen België naar de overwinning

Halle Na de intrede van Sinter­klaas... tijd voor kerstfeer: sfeerver­lich­ting hangt al op in Halle

Sinterklaas maakte zaterdag zijn intrede in Halle en meteen nadien werd al de kerstverlichting opgehangen. De firma die de versiering voor haar rekening neemt stelde de werken een dagje uit maar was vergeten dat de heilige man eerst nog een ereronde mocht maken. Met als gevolg dat de ploegen even werkloos moesten toekijken hoe sint en en de pieten naar het Oudstrijdersplein trokken. Nadien kon er wel door gewerkt worden zodat intussen heel wat straten sfeervol verlicht zijn. Her en der zijn dit jaar extra kerstpoppen en figuren geplaatst. Volgende week stellen de handelaars nog hun eindejaarsplannen voor om de stad helemaal in de kerstshoppingsfeer te dompelen.

21 november