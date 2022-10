Reeks Beerselse brouwerijconcerten afgesloten in Oud Beersel

Zondag ging het vierde en laatste brouwerijconcert door Beersel. Gastheer was Gert Christiaens van brouwerij Oud Beersel en academie Orfeus zorgde voor de muziek. CC de Meent en academie Orfeus kennen elkaar heel goed en werken ook graag samen. Eind september stonden twee jonge jazztalenten nog op het podium van de Meent. Elliot Knuets en Jonathan Collin kregen hun eerste muzikale lessen in academie Orfeus en staan op hun achttiende voor een internationale doorbraak. Roos Denayer is op vrijdag 20 oktober de volgende lokale artiest met roots in de academie op het podium van de Meent met het Mos Ensemble. Op 18 december is ex-leerlinge van de academie en vrijwilligster van CC de Meent Semele Uyttenbroeck aan de zijde van Tine Embrechts te zien in Kameleonie, een theaterconcert voor kinderen. “Zondag mochten een paar combo’s van academie Orfeus de reeks brouwerijconcerten afsluiten in brouwerij Oud Beersel en het was heel gezellig”, zegt schepeb van Cultuur Elsie De Greef (N-VA). “Vier weekends hebben de mensen kunnen proeven van onze plaatselijke, mooie muziek en van ons heerlijk aanbod van onze brouwerijen.Voor onze klassieke concerten gaan we een samenwerking aan met de buren van het Huis van Herman Teirlinck in Beersel. De musici brengen telkens een aangepast en exclusief programma ‘in de geest van Teirlinck’.” Meer over dat programma op de site van cc de Meent.