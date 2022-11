Rechterrijstrook versperd op Brusselse Binnenring richting Waterloo ter hoogte van Huizingen

VTM NIEUWS-journalist aangeval­len tijdens live verslag in Borgerhout: “Tot 19 uur was politie aanwezig, maar plots kregen ze de opdracht te vertrekken”

Na de match tussen Marokko en België op het WK voetbal waren er opstootjes op de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout. Tijdens een live-interventie voor de uitzending om 19 uur kreeg VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck een vuistslag tegen het gezicht. “Er zijn gelukkig mensen tussengekomen, waardoor het niet verder is geëscaleerd”, vertelt hij aan radiozender Joe. In Brussel werden verschillende mensen van de pers aangevallen tijdens hun verslaggeving.

28 november