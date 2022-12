Rechter wil duidelijkheid over identiteit inbreker

Op 23 oktober 2020 kwam het slachtoffer thuis en stelde vast dat haar hele woning doorzocht was en dat er een hoop spullen gestolen waren. De daders hadden zich toegang verschaft door aan de achterzijde van de woning eerst een glazen deur en vervolgens een raam in te slaan. Daarbij had minstens één van hen zich wel verwond, want op het terras werden bloedsporen achtergelaten. Op basis van het DNA in die bloedsporen kon een verdachte geïdentificeerd worden. “Het gaat om een man die tussen 2004 en 2012 al drie maal veroordeeld werd voor inbraken”, zei het parket. “Sindsdien is het stil geworden rond hem, maar nu is hij blijkbaar opnieuw opgedoken. Ik vraag een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden.” De rechtbank vraagt nu bijkomend onderzoek naar de exacte identiteit van de man om zeker te zijn dat hij verantwoordelijk is. Daarom werd de zaak in voortzetting geplaatst naar 1 februari.