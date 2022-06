Rechter stuurt advocate met zware voet die tweede keer opschorting vraagt wandelen: “Waarom zou ik dan een afvalophaler wel bestraffen maar een advocate niet?

Op 27 maart vorig jaar werd advocate S.V. geflitst aan 151 kilometer per uur op de Brusselse Ring. Ze stond al eens terecht voor een snelheidsovertreding in Nijvel waar ze opschorting van straf kreeg. De advocaat die in Halle haar zaak bepleitte vroeg ook dit keer om zijn cliënte geen straf te geven omdat ze als advocate aan de slag was. Dat viel erg slecht bij rechter Van Laethem. “Dat is de ‘old school’-mentaliteit maar ik begrijp die niet echt”, aldus Van Laethem. “Waarom zou ik dan een afvalophaler wel bestraffen maar een advocate niet? Ze kreeg zelfs al eens de gunst van de opschorting. Is dit de boodschap die we moeten geven aan ouders die hun kind verloren zijn?”