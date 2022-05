Provinciedomein verwelkomt 1.000 km Kom op tegen Kanker met ‘Warmste Erehaag’ en Ketnetband

Beersel Young Dancers Competiti­on op 21 en 22 mei

In het weekend van 21 en 22 mei staat de Young Dancers Competition op het programma in Dworp. Dat is een organisatie van Ballerino Dansstudio’s. Het belooft een grote kwalitatieve danswedstrijd te worden. Er schreven zich al meer dan 250 deelnemers uit vijf verschillende landen in. Allemaal zijn ze tussen 7 en 23 jaar.

19 mei