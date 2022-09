Provinciedomein trekt 219.321 bezoekers tijdens zomerseizoen

Sint-Genesius-Rode Sint-Barbara­kerk zondag decor voor Shakespea­ri­aan­se kindervoor­stel­ling

In de Sint-Barbarakerk wordt op zondag 18 september ‘Baby Macbeth” opgevoerd. Het is een voorstelling georganiseerd door vzw Chromatik die klassieke werken toegankelijker wil maken voor de Rodenaren. Van de werken van Shakespeare verwacht je niet meteen dat ze voor een jong publiek toegankelijk zijn maar Compagnie Gare Centrale heeft het verhaal herwerkt. Agnès Limbos speelt het stuk voor de kleintjes. Elke scène wordt op de piano begeleid door haar oudste zoon, Joachim Caffonnette, die met klassieke stukken, geïnspireerd door wiegeliedjes of Schotse doedelzakken, de voorstelling een muzikale tint geeft. “Kinderen kennen Shakespeare niet maar ze worden gegrepen door de beelden, de objecten, de poppen, de kleine miniatuur zwaarden, de muziek”, zegt Limbos zelf. “Ik vertel de verhalen van liefde tragedies, mijmeringen. Volwassenen die de baby’s begeleiden zullen in staat zijn de elementen van het plot en het verhaal te herkennen.” De voorstelling wordt opgevoerd om 15 uur en 16 uur in de Sint-Barbarakerk aan de Gehuchtstraat 184 in Sint-Genesius-Rode. Kaarten kosten 15 euro per gezin en kinderen mogen gratis binnen. Reserveren kan via chromatikvzw@gmail.com of 0499/218.472.

16 september