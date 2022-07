Provinciedomein Huizingen opnieuw Gordeltrefpunt met Gordelcross en muziek van #LikeMe

In Huizingen zal er ook iets nieuws te ontdekken zijn want daar zal de eerste Gordelcross plaatsvinden. Enkele profs en ex-profs rijden er een demowedstrijd en bezoekers kunnen zelf ontdekken wat crossen eigenlijk is. “Het veldrijden is een bijzondere tak binnen de wielersport,” zegt Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel, “Eén die tot ons Vlaams sportief erfgoed behoort. Naar het voorbeeld van de sfeer in Amerikaanse crossen willen we tijdens de Gordel de jeugd van het veldrijden laten proeven en hen letterlijk kennis laten maken met de sport op een toegankelijk parcours en met de nodige animatie in het dagprogramma.”