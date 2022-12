Project Leeshelden wordt verder gezet in Beersel

Huizingen Victor (69) overlijdt in verdachte omstandig­he­den in Huizingen, politie speurt naar “voorwerp” in omgeving

Huizingen reageert geschokt na het overlijden van de 69-jarige Victor, een voormalige boekhouder die een hele poos terug met zijn nieuwe vrouw in de Henry Torleylaan kwam wonen. Zij zelf zou zondagnamiddag de hulpdiensten gealarmeerd hebben omdat haar man gestikt was. De vrouw zelf werd nog meegenomen voor verhoor en maandag werd de omgeving nog doorzocht. “Hij was al enkele jaren op de sukkel met zijn gezondheid, maar dat zo’n sterke kerel van twee meter groot iets kon overkomen was schrikken”, valt in de buurt te horen.

13 december