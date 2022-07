Proefopstelling gemeenteplein Dworp definitief gemaakt

Beersel Bewoners De Ceder herbeleven glorieja­ren broertjes Vandenbran­de

Bewoners van het woonzorgcentrum De Ceder in Beersel (foto) bewonderden deze week als eersten de tentoonstelling over de Dworpse coureurs Rik en Flup Vandenbrande die opgesteld werd in de kiosk van woonzorgcentrum De Ceder. Daarna verhuist de expo naar de foyer van CC de Meent. Van het bijhorende boek vlogen al 400 exemplaren over de toonbank. De tentoonstelling stond oorspronkelijk opgesteld op de jaarmarkt van Dworp en was daar een groot succes. Wie wil kan van 5 juli tot 12 augustus in de kiosk van De Ceder dagelijks van 10.30 uur tot 17 uur op de Grote Baan 204 in Beersel een kijkje nemen of van 1 tot 25 september in de foyer van CC de Meent tijdens de openingsuren.

8 juli