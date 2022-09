Poetsvrouw leidt luxeleven dankzij diefstallen: “Zes oldtimers, een splinternieuwe BMW, dure handtassen en de allernieuwste iPhone”

Brussel/Zaventem Derde van kandidaat-juryleden op proces over aanslagen Brussel vraagt vrijstel­ling

Ongeveer een derde van de 600 kandidaat-juryleden die uitgeloot waren voor het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel, heeft een aanvraag ingediend om vrijgesteld te worden. Dat meldt Luc Hennart, persmagistraat van het Brusselse hof van beroep. “Dat is de normale verhouding in assisenzaken”, aldus de persmagistraat.

