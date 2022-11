Pedofiel krijgt extra jaar cel, 10 jaar na veroordeling: “Achtste slachtoffer pleegde zelfmoord door misbruik”

Lot/Alsemberg Lustig en Vrij voert voor de allereer­ste keer ‘Houffalize’ op

De Koninklijke Toneelkring Lustig en Vrij palmt vanaf vrijdag 17 november CC de Meent in Alsemberg in. Door corona staan de acteurs en actrices al twee jaar te popelen om hun nieuwe productie op te voeren. ‘Houffalize’ is een splinternieuw toneelstuk dat voor de allereerste keer wordt opgevoerd. Zeven collega’s, vriendinnen, houden hun jaarlijkse weekendje in het prachtige Houffalize. Gsm’s worden een weekend lang verbannen. Maar helaas: de spaghettisaus is vergeten, de vuile was komt boven. Met te weinig eten en te veel drank komen ook de verhalen van elkeen naar boven. Een ongewenst bezoek van de directeur van de school waar ze les geven, zorgt voor spanning en stress. Peter Bellemans, Veerle Debusscher, Jolien Hendrickx, Febe Lesschaeve, Iebe Lintermans, Karlien Nerinckx, Linda Van Damme, Sabrina Vanhemelrijck vertolken de rollen. De regie is in handen van Jasper Stegen. Het stuk wordt opgevoerd op vrijdag 18 en zaterdag 19 november om 20 uur en op zondag 20 november om 15 uur. Tickets kosten 10 euro. Reserveren kan via info@lustigenvrij.be of bij de spelers.

15 november