Oudste rotsen van België beklad met graffiti: “Net na we de aankoop ervan bekendmaken terwijl die rotsen daar al miljoenen jaren zijn”

Brussel/Beersel/Linkebeek Au­to-inbreker krijgt 15 maanden cel: “Hij had de gewoonte om aan autodeuren te voelen”

29 oktober Een man die verantwoordelijk was voor minstens zes inbraken in voertuigen is veroordeeld tot 15 maanden cel. Bij zijn laatste wapenfeit, in Brussel, werd de man door getuigen overmeesterd en opgepakt.