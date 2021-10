Oud-voetballer Stéphane Demol betrapt zonder alcoholslot: “Ik wou die dag enkel mijn vader helpen”

Ex-Rode Duivel Demol moest na een eerdere veroordeling voor het rijden onder invloed een jaar met een alcoholslot rondrijden. Maar op 23 juni vorig jaar zat hij achter het stuur in een wagen waar geen alcoholslot in zat en beging hij dus een zware overtreding. De politie betrapte hem op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. “Ik heb die dag mijn vader geholpen”, vertelde hij woensdag aan de politierechter. “De batterij van zijn wagen werkte niet goed meer en dus reed hij samen met mij naar de garage om een nieuwe batterij te kopen. Maar onderweg vielen we opnieuw stil. Mijn vader is 82 jaar en ik wou hem enkel helpen. Daarom ben ik toch even achter het stuur gekropen om de auto aan de overkant van de steenweg veilig te parkeren. Net toen kwam de politie voorbij.”