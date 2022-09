Opnieuw seniorenfeest in de Meent

Alsemberg De Springve­ren reizen dit jaar de wereld rond

Op de eerste schooldag werd in de gemeentelijke basisschool De Springveer in Alsemberg meteen het jaarthema in de kijker gezet. De kinderen reizen dit jaar ‘De wereld rond’. De leerkrachten wachtten als stewards en stewardessen met hun piloot de passagiers op. Directeur Erik Chabert zag het alvast zitten. “De bestemming? Dat gaat van Monaco, Ingrindia, Steffigrad tot Marjonokko en andere klassen, euh... landen”, grapt hij. De Springveren kozen zelf mee dat jaarthema. “De eerste dagen richten we in als leefdagen want die eerste periode noemen we vaak de gouden weken”, zegt Chabert. “We willen nog meer inzetten op welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid bij elke Springveer. En dat om elke leerling een stevige basis mee te geven om veerkrachtig te leren en te leven.”

