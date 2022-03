Openluchtzwembad provinciedomein Huizingen sluit: “Verdere uitbating valt niet te verantwoorden”

Gedaan met zwemmen in Huizingen. Het provinciebestuur wil definitief de stekker trekken uit het openluchtzwembad van Huizingen. De beslissing werd deze week genomen door de deputatie van Vlaams-Brabant en zal volgende week behandeld worden tijdens een commissie om de week nadien naar de provincieraad te trekken. Verschillende factoren hebben meegespeeld in de beslissing. “Een grote factor is de ouderdom van de gebouwen en installaties”, vertelt verantwoordelijke gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld). “Sommige dateren van 1948. De badkuip zelf dateert van 2004. De technische installaties zijn intussen gewoon op. Onze zwembadverantwoordelijke was de laatste jaren in aanloop naar de start van het seizoen telkens gestresseerd: ‘Gaat de installatie dit jaar wel vlot in werking treden?’. Sommige stukken moeten we in Zwitserland gaan zoeken. Dat valt allemaal niet meer te verantwoorden.”

Volledig scherm Gedeputeerde Ann Schevenels bij het zwembad. © Tom Vierendeels

Onderhoud te kostelijk

Maar er zijn ook bijkomende problemen. “Net als overal hebben we het hier ook moeilijk om redders te vinden”, luidt het. “Elk jaar vreesden we een tekort. We hebben zelfs een periode het zwembad moeten sluiten omdat er niet voldoende redders waren. En bij ons ligt de situatie nog moeilijker dan anders. Steden en gemeenten kunnen redders een jaarcontract geven. Bij ons is dat maar voor enkele maanden tijdens het jaar.” Ook de klimaatverandering speelt mee. “We worden alsmaar vaker met een droogteproblematiek geconfronteerd”, stelt Schevenels. “Samen met het openluchtzwembad van Diest pompen we jaarlijks 33.000 liter water. Dat is iets dat eigenlijk ook niet meer ok is de dag van vandaag. Als provincie moeten we daar het goede voorbeeld geven, vooraleer we anderen bepaalde zaken gaan verplichten.”

Volledig scherm Een deel van de technische installatie waarvan het onderhoud te veel zou kosten. © Tom Vierendeels

Veiligheidsproblemen

Tot slot werd het openluchtzwembad ook jarenlang geteisterd door Brusselse jongeren die voor overlast kwamen zorgen. Zelfs een waterkanon werd als eens preventief opgesteld en de provincie investeerde ook fors. “Elk jaar zijn er tal van overlegmomenten met zowel lokale als federale politie en andere preventiediensten”, weet Schevenels. “Van hen vragen we ook veel. En zelfs ondanks al die inspanningen blijven we geconfronteerd woren met bepaalde problematieken. Er zijn enorm veel inspanningen nodig om de bezoekers toch een veilig gevoel te kunnen geven.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Toekomstplannen

Wat de toekomst brengt is nog onduidelijk. “Die is tweeledig”, verklaart de gedeputeerde. “Enerzijds gaan we de zwembadsite niet laten verkommeren en laten uitgroeien tot een kankerplek in ons domein. Er zijn al verschillende pistes geopperd. Gewoon bomen planten, een uitkijktoren plaatsen om er een panoramapunt van te maken of de zwemkom hergebruiken voor iets anders. En anderzijds gaan we aan de benedenzijde van het domein, in de omgeving van het kasteel, duurzame waterrecreatie organiseren. Het wordt een heel nieuw, eigentijds en duurzaam verhaal. De Molenbeek loopt momenteel onder de grond op het domein, maar we denken erover na om die open te leggen. Kinderen met ouders of grootouders kunnen daar dan aan zachte recreatie doen en pootjebaden. Daar dienen onze provinciedomeinen ook voor. Voor al deze toekomstplannen zal een masterplan opgesteld worden en ook de personeelsleden zullen inspraak krijgen in dit dossier. Ein volgen jaar verwachten we de eerste resultaten van de onderzoeken waarna we in 2024 aan de slag kunnen. De eerste resultaten zullen er dan vermoedelijk in 2025 zijn.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Andere zwembaden

Vlaams-Brabant telt vier provinciedomeinen en drie daarvan beschikken over een openluchtzwembad. “De domeinen zijn het uithangbord en visitekaartje van onze provincie”, zegt Schevenels nog. “Het belang van de domeinen beseffen we en we hebben dan ook jaren stelselmatig geïnvesteerd in de domeinen. Naast het masterplan in Huizingen zullen we ook blijven investeren in de domeinen. Zeker de voorbije twee coronajaren zagen we dat mensen op zoek gingen naar rust en verpozing.” Het openluchtzwembad van Kessel-Lo sluit in 2025 de deuren, dat van Diest in 2026. Intussen worden wel al de studies voor de vervangers in die domeinen opgestart.

