Ook Monumentenwacht Vlaams-Brabant gaat mee met z’n tijd: “Dankzij drones kunnen we nu schade zien op plekken waar we eerst zelfs niet geraakten”

Tinne Van der Straeten bij Café Recupel in Jette: “Belgen zijn recyclage­kam­pi­oe­nen, dat zien we vandaag opnieuw”

Zaterdagochtend streek Café Recupel neer op het Spiegelplein in Jette. In ruil voor een afgedankt elektrisch of elektronisch toestel of lamp kregen bezoekers een hapje of een drankje. Naast een inzamelplek voor afgedankte toestellen, brengt Café Recupel ook een ‘repair corner’ mee. Daar kan je je defecte toestellen laten nakijken. Ook minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kwam even langs en bracht wat spullen mee.