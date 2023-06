Nieuwe parkeervakken in centrum Dworp moeten aanhoudende problemen oplossen

Meerder­heid werkt resolutie uit voor één Brussels beleid rond sekswerk in het gewest

Dinsdag werd in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement een resolutie goedgekeurd rond de aanpak van sekswerk in het gewest. Onder meer de toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten van sekswerkers en de bestrijding van mensenhandel komen erin aan bod. Het is de eerste keer dat er een gemeenschappelijk beleid komt. Al vindt de oppositie dat er meer nodig is.