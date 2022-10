Nieuwe medewerkers politiezone Zennevallei leggen eed af

Elsene/Schaarbeek Nieuw circulatie­plan van start in Elsene en Schaarbeek, en er is al protest: “We willen niet afgesneden worden van andere wijken, en onze winkeliers zien verdwijnen

In de gemeenten Elsene en Schaarbeek treedt vanaf maandag het nieuwe circulatieplan in werking. Dat gebeurt in kader van Good Move, het Gewestelijke mobiliteitsplan dat doorgaand verkeer in de Brusselse buurten wil ontmoedigen. Toch is niet iedereen het eens met de veranderingen. In Elsene begonnen buurtbewoners bijvoorbeeld al een petitie.

24 oktober