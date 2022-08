Nieuwe Gordelcross moet veldrijden centraal zetten tijdens De Gordel

Halle TERRASTIP. Puzzles: “Aan de oevers van de Leide voelt het tijdens de hitte toch net iets koeler aan”

Café Puzzles in Halle is in zonnige tijden een zomerbar. De deuren van het café zelf blijven dicht, maar iedereen kan zich installeren in een van de gezellige strandstoeltjes naast de deur om te genieten van de sfeer. Als enige zaak in Halle heeft Puzzles zelfs tafeltjes met zicht op de Leide.

