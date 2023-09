Nieuw kmo-park ‘Molino’ in Beersel krijgt vorm: extra ruimte voor 7 lokale ondernemingen

Kunstwerk van Mehdi-Georges Lahlou ingehul­digd in GC De Vaartka­poen

Vrijdag werd het eerste openbare werk van kunstenaar Mehdi-Georges Lahlou ingehuldigd in GC De Vaartkapoen. Het beeld combineert geluid en licht, en kwam er in samenspraak met inwoners van Molenbeek. In november heropent De Vaartkapoen op de vernieuwde locatie.