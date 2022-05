Neven betrokken bij diefstal uit bestelwagen

In de nacht van 19 op 20 juni 2020 werd in Beersel een bestelwagen leeggeroofd. Bewakingscamera’s hadden kunnen registreren hoe rond twee uur ‘s nachts een wagen tweemaal stopte aan de bestelwagen en de twee inzittenden al het werkmateriaal uit de bestelwagen overlaadden in hun wagen. Die wagen kon op basis van de nummerplaat opgespoord worden en bleek toe te behoren aan een 33-jarige man uit Laken. Een tweetal maanden na de feiten werd die door de politie in zijn wagen tegengehouden, in het gezelschap van zijn neef. De twee mannen bleken een grote gelijkenis te vertonen met de dieven die op de bewakingsbeelden te zien waren, en één van hen had zelfs dezelfde kledij aan.

Broekzakken

“Mijn cliënt geeft toe dat hij bij die feiten betrokken was”, aldus Jean-Christophe De Block, de advocaat van de 33-jarige Lakenaar. “Door de coronapandemie had hij zijn activiteiten als zelfstandige moeten stopzetten en was hij zijn inkomen kwijtgespeeld. Intussen studeert hij opnieuw en zoekt hij opnieuw werk. Het idee om in die bestelwagen in te breken, kwam van zijn neef. Mijn cliënt stond met de handen in zijn broekzakken en keek ernaar. Maar goed, hij was mededader en dat betwisten we niet. ” Het parket eiste een gevangenisstraf van één jaar tegen de dertiger, maar kon zich ook vinden in een werkstraf van 180 uur. Tegen de neef, die verstek liet en al eerder veroordeeld was, werd een gevangenisstraf van 18 maanden gevorderd. Uitspraak op 1 juni.