Nederlands leren was nog nooit zo leuk: kinderen gaan op uitstap naar zoo dankzij Soroptimist Club Beersel-Zennevallei

Halle Carnaval lokte gespreid over de drie dagen zowat 100.000 feestvier­ders naar Halle

Voor het eerst werd tijdens carnaval Halle gewerkt met crowdmonitoring. Een systeem waarbij via de gsm-signalen stromen van mensen in kaart gebracht kunnen worden. Maar het levert ook vrij nauwkeurige informatie op over het aantal bezoekers dat afzakte naar Halle. Terwijl op een doordeweekse dag 38.000 mensen aanwezig zijn in Halle, waren er dat er alleen zondag 86.000.

8 april